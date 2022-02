Exhibe a hombre infiel que conoció en gym; video viral da con la mujer engañada

Un usuario de TikTok expuso a un infiel que encontró en su gimnasio. El anuncio se hizo viral en la aplicación y gracias a esto encontró a la mujer engañada.

Con un video tomado desde el gimnasio, escribió un mensaje para alertar a una mujer que estaba siendo engañada.

De acuerdo con el mensaje, el hombre infiel se llama Charly, trabaja en algo de contaduría y engaña a su novia con alguien del trabajo:

“Favor de compartir. ¡Te están engañando! Si tu novio se llama Charly, trabaja en algo de contaduría y vive en San Pedro, te está engañando con su compañera de trabajo”, se lee en el mensaje.

También dijo que el hombre infiel había inventado que acudiría a un congreso en Tulum para pasar tiempo con su amante. Indicó que si querían más información le enviaran un mensaje directo:

“Hoy en el gym lo escuché hablar con otro wey diciendo que se le está 'dando' y que este fin te dijo que va a un congreso, pero en realidad se va con ella en Tulum. Más info por dm”, escribió.

El video se hizo viral con más de un millón de reproducciones, así como múltiples comentario y en otro clip, el joven dijo que había encontrado a la víctima.

Recibió mensajes de mujeres que preguntaban -con foto- si se trataba de su pareja, hasta que llegó la indicada, menciona Milenio.

“Sí la encontré. Se hizo viral también a Instagram… y después de 12 chicas que mandaron mensaje para ver si su novio era el perro rufián que la estaba engañado, dimos con la chica.

Me llegó el mensaje de la novia, me llegó la foto del bato, dije 'como que no se parece', después me mandó una -foto- con cubrebocas y wey dos gotas de agua”, explicó.

A pesar de que la joven al principio no creía que se trataba de su novio, el tiktoker recomendó que le siguiera los pasos y a fin de cuentas la verdad salió a flote: efectivamente estaba siendo engañada.