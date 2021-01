Evita que tu perro sufra un infarto por los cohetes

Es una costumbre extendida en varios países recibir el año entrante con espectáculos de pirotecnia. Sin importar la edad, las personas disfrutan de los patrones de luz que emiten los cohetes al explotar, como una manera de augurar buena fortuna para el ciclo entrante, y despedir al que termina.

Sin embargo, esta experiencia grata no es compartida por muchos animales. Particularmente los domésticos que, como los perros, pueden sufrir severos ataques de ansiedad por el ruido que producen al explotar. Aquí proponemos 3 puntos para evitar que tus mascotas sufran con los fuegos artificiales.

1. ENCUENTRA UN LUGAR SEGURO EN TU CASA

Además del daño ecológico que producen los shows de fuegos artificiales, este tipo de estallidos tienen un efecto negativo en los perros, cuyos sistemas auditivos están más desarrollados que el de los humanos. Como una consecuencia evolutiva, los perros interactúan y conocen su entorno a través de los oídos, indica Muy Interesante.

Por esta razón, una exposición prolongada a decibeles altos les puede causar no sólo niveles de angustia elevados, sino una reacción de terror a un sonido que no pueden identificar. Tal es el caso de los cohetes en año nuevo. Para evitar que esto suceda, la Dra. Green , veterinaria de la Universidad de Sydney, en Australia, recomienda encontrar un lugar seguro en casa donde el sonido no penetre con tanta intensidad.

2. ASEGÚRATE QUE LAS PUERTAS ESTÉN CERRADAS

Una de las consecuencias de esta fobia a los ruidos fuertes que tienen los perros es la necesidad de huir. A pesar de que se encuentren en un lugar seguro, para ellos los sonidos pueden ser insoportables, al punto que pueden escaparse de casa por el miedo. Green señala lo siguiente al respecto:

“A MENUDO ESTÁN TAN ASUSTADOS QUE INTENTARÁN ESCAPAR. MUCHOS PERROS DESAPARECEN DURANTE TORMENTAS O FUEGOS ARTIFICIALES. A MENUDO ATRAVIESAN VENTANAS Y PUERTAS Y SUFREN LESIONES EN EL PROCESO.»

Por esta razón, además de identificar un espacio en el que el ruido no sea tan impactante, vale la pena asegurarse que todas las puertas de la casa estén cerradas. Lo mismo con las ventanas, cercas, rejas o cualquier recoveco que el animal pueda identificar como un medio de escape.

3. EN CASOS EXTREMOS, ACUDIR A UN ESPECIALISTA

A pesar de que para el oído humano los fuegos artificiales no representen una amenaza a nivel auditivo, los perros resienten gravemente los estallidos. Hay casos, incluso, de razas particularmente nerviosas, a las que tiene que medicárseles para mantener los niveles de ansiedad controlados. Así lo señala Green:

“LA MEDICACIÓN PUEDE REDUCIR EL NIVEL DE MIEDO Y ANSIEDAD PARA PERMITIR QUE FUNCIONEN OTROS MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE FOBIA A LAS TORMENTAS O AL RUIDO, COMO EL USO DE CAMISAS DE TRUENO O ZONAS SEGURAS”.

En estos casos, se sugiere acudir a un especialista para atender las necesidades particulares del perro en cuestión. De esta manera, será más sencillo para los dueños saber qué hacer en caso de que su animal de compañía esté expuesto al estallido de cohetes, y qué tan severa será su reacción en tal caso.