Estudio: Es común que perros y gatos sean contagiados de Covid-19 por sus dueños

Es común que mascotas como perros y gatos se contagien de covid-19 cuando sus dueños contraen el virus, han concluido dos estudios presentados en el Congreso Europeo de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas.

Previamente, investigadores ya habían documentado casos de infecciones de este tipo en animales domésticos, sin embargo, no se sabía exactamente qué tan común era esta transmisión de persona a mascota, indica RT.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Así, un grupo de científicos de la Universidad de Utrecht (Países Bajos) realizaron un estudio en perros y gatos de personas que habían dado positivo al covid-19. Con la ayuda de una clínica veterinaria móvil, visitaron las casas de los propietarios y tomaron muestras de sus gatos y perros, realizándoles pruebas PCR, que proporcionan evidencia de infección actual, y analizando su sangre en busca de anticuerpos, lo que evidencia una infección pasada.

Fueron analizados un total de 156 perros y 154 gatos de 196 hogares. Seis felinos y siete canes tuvieron pruebas de PCR positivas y 31 gatos y 23 perros dieron positivo en anticuerpos. Ocho gatos y perros que vivían en las mismas casas que las mascotas positivas por PCR volvieron a ser testeados y ninguno dio positivo, lo que sugiere que el virus no se transmite entre mascotas que viven en estrecho contacto entre sí.

Por el contrario, la investigación observó que el virus tiene una alta prevalencia en las mascotas de personas que han tenido la enfermedad, por lo que concluyó que la transmisión de persona a mascota sí es común.

La Dra. Broens, directora del Centro de Diagnóstico Microbiológico Veterinario de la Universidad de Utrecht, recomienda que si se contrae covid-19, se evite el contacto con las mascotas, tal y como se haría con otras personas. "La principal preocupación, sin embargo, no es la salud de los animales (no tenían síntomas del virus), sino el riesgo potencial de que las mascotas actúen como reservorios del virus y lo reintroduzcan en la población humana. Afortunadamente, hasta la fecha no se ha informado de transmisión de mascota a humano", aclaró.

Los gatos son más propensos al virus

Asimismo, otro estudio realizado por la Universidad de Guelph en Ontario (Canada) reveló que los gatos que duermen en la misma cama que sus dueños corren más riesgo de contagiarse con el coronavirus.

Un total de 48 gatos y 54 perros de 77 hogares fueron examinados para detectar anticuerpos del virus y a sus dueños se les preguntó sobre su interacción con sus mascotas. Cerca del 67 % de los gatos y 43 % de los perros dieron positivo, en comparación al 9 % de canes y felinos que vivían en un refugio de animales.

Un cuarto de los animales presentaron síntomas de la enfermedad, desde pérdida de apetito hasta dificultad de respirar. Once de los perros domésticos tuvieron síntomas leves, letargo y pérdida de apetito, mientras que trece gatos tuvieron síntomas como secreción nasal y dificultad para respirar. Si bien la mayoría de los casos fueron leves, tres desarrollaron complicaciones graves.

Los autores del estudio sugieren que los factores biológicos de los gatos los hacen más vulnerables que los perros al covid-19, así como, también que los felinos son más propensos que los canes a dormir cerca del rostro de sus dueños, lo que aumenta su exposición al virus.

La Dra. Dorothee Bienzle, coautora del estudio y profesora de patología veterinaria, resaltó que "si alguien tiene covid-19, existe una posibilidad sorprendentemente alta de transmitirla a sus mascotas", por lo que recomienda mantener la distancia con los animales si se está enfermo.