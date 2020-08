Estudiantes aprovechan WiFi de un restaurante para seguir con sus clases

Las clases en linea es parte de la nueva normalidad que se esta viviendo debido a la pandemia por Covid-19 y lamentablemente no todas las familias cuenta con conexión a internet, por lo que deben ingeniárselas para que los estudiantes no se taracen en su ciclo escolar, por lo que en esta ocasión un par de infantes en Salinas City, California, acudieron a las intalaciones de un restaurante de comida rápida que cuenta con wifi gratuito para poder continuar sus clases.

Con este tipo de acciones quedo al descubierto que varios niños están batallando para continuar con sus clases, una maestra compartió un mapa con las ubicaciones de varios puntos donde hay acceso a internet gratuito para que los estudiantes los aprovechen, e hizo el llamado a las personas que informen sobre más de estos lugares, para que así nadie se quede sin tomar seguir estudiando, y claro que no tardaron en sumarse otros usuarios para compartir lugares en los que se ofrece internet de forma gratuita.

Ojala que muchas empresas apliquen esta media y compartan su señal de internet, algo que tú también puedes hacer desde algún espacio de tu casa, siempre cuidando las medidas necesarias para que no haya riesgos, y con esto estarás influyendo de forma positiva en la vida de quienes ahora no la están pasando nada bien, pero que de cualquier modo deben cumplir con sus obligaciones y como ya vimos, en ocasiones esto no es para nada fácil, publica La Guía del Varón.