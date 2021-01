Estremecedor hallazgo de Google Maps en carretera de México se viraliza en TikTok

CIUDAD DE MÉXICO.-Todos sabemos que los videos de TikTok cobran gran relevancia y tienden a viralizarse de inmediato, no solo en dicha plataforma si no también en Twitter, Facebook y YouTube.

Recientemente un terrorífico video de Google Maps que capta un personaje en la carretera del estado mexicano de Sonora, ubicado al Norte, en la fronera con Estados Unidos, fue muy visto por internautas.

Earth_Best fue quien subió el clip, donde decía: "¿has encontrado algo extraño en México"? De fondo se esuchaba la aterradora melodía Dirty Little Secret de Benjamin Wallfisch & Pennywise.

En las impagenes se veía a una persona con una máscara de calavera, en medio de la vialidad, en Turicachi.

El usuario Irving Carbajal escribió un comentario que dijo: "Obvio son personas que salen a pedir dinero".

Y en efecto, en Sonora estas personas con máscaras son conocidos como fariseos y en la Semana Santa salen a las calles a recolectar dinero.

La tradición de los fariseos

Las tradicionales fiestas de Cuaresma que traen consigo a los fariseos tienen su origen en la llegada de los misioneros Jesuitas (hace más de 400 años), externó Alejandro Aguilar Zeleny, investigador del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia).



Explicó que tiene que ver con un proceso de evangelización pero que mediante un diálogo intercultural cada comunidad fue adaptando y recreando sus propios simbolismos.





“No es en sí que los Jesuitas hayan impuesto todo lo que hoy en día vemos como tradiciones de Semana Santa sino que los propios pueblos cada uno adaptó e interpretó a su cultura su modo de pensar esta tradición”, indicó, “y en principio reseña la Pasión y Muerte de Cristo y pues implica una serie de enseñanzas, de sacrificios”.



Desde el Coloso Alto



Tal es el caso de la ramada ubicada en la comunidad del Coloso Alto, misma que es la más grande de las ocho ramadas ubicadas en la ciudad, mencionó Mercedes Coronado Reyes, capitán primero de esta ramada tradicional.



“Hay ocho ramadas en Hermosillo y cada ramada tiene sus oficiales, desde pilato hasta cabitos chiquillos, esta es la ramada más grande ahorita aquí”, detalló, “ahorita andan siete soldados que acaban de salir, se les dice fariseos o soldados son lo mismo”.



Durante el 2015 alrededor de 216 fariseos acudieron al Coloso Alto, donde siguieron su fe para cumplir su propia manda, relató Coronado Reyes.





“Cada año aquí van saliendo un poquito más y todas las ramadas trabajamos lo mismo la santa pasión que es lo que llevamos a los barrios que nos conocen, los mismos que hacen las fiestas porque son los que apoyan con la limosna al santo”, describió.



Rezos y procesiones



Desde el inicio de Cuaresma además de caminar por las principales calles de la ciudad para pedir limonsa para el santo, cada viernes realizan un rezo y procesiones, mencionó el capitán primero.



“Se recolecta la limosna, se guarda para la fiesta de la Semana Mayor y es puro barrio, nosotros no tenemos permitido entrar a zonas hoteleras, zonas comerciales o bares o cantinas”, dijo, “las colonias allegadas aquí es Mariachi, Coloso, Ranchito, Naranjos, Revoluciones, Amapolas, Metalera, Rinconada, 5 de Mayo, San Luis, Café Combate”.



Al realizar estas tradiciones tienen que contar con permiso tanto del Ayuntamiento de Hermosillo como de las dependencias de servicios públicos, señaló.



“Para estar aquí tenemos que tener permiso del Ayuntamiento y de donde sea, de los Bomberos, Asociación Civil, de Agua de Hermosillo, de Alumbrado Público”, reiteró, “ahorita acaban de instalarnos el alumbrado pedimos el deportivo al encargado y tenemos un oficio”.



Reveló que el que los fariseos no puedan hablar no es que no lo tengan permitido sino que más bien es una cuestión de respeto al Santo Rosario.



“Pues no podemos hablar porque tenemos la máscara y el credo y el Santo Rosario es como respeto por eso no hablamos iniciamos desde ayer hasta Domingo de Pascua”, indicó.



Apoyo femenino



El capitán primero de la ramada del Coloso Alto detalló que las mujeres también están involucradas en esta festividad, ya que son quienes apoyan en los cantos y en los alimentos de los fariseos.





“Las mujeres también se involucran, están las cantoras, angelitas, las madrinas mamás de las niñas y verónicas son las que van acompañando el rezo”, especificó.



Lidio Valenzuela Álvarez, quien es la persona que tiene más años apegado a esa tradición en esa comunidad, externó que desde los 16 años inició con su manda ya que su madre se lo prometió al Señor.



“Lo que me motivó fue una manda, yo tengo promesa de por vida porque estaba muy enfermo y mi madre me prometió al señor por eso ya para mí es una manda de por vida y si yo empecé de fariseo y así fue transcurriendo el tiempo”, expresó.





El llevar a cabo su manda durante toda su vida le deja más que una satisfacción ya que es un orgullo para él, comentó.



“Más que todo es una satisfacción que uno como yaqui se siente orgulloso porque ellos defendieron Sonora más allá de los estados de México”, agregó, “defendieron con honra su territorio”.