"Estoy estafada": Se lleva mala sorpresa al pagar sopa en centro de esquí

Una joven influencer se encontraba de vacaciones en Piedras Blancas, Bariloche, para esquiar en la montaña y se sintió decepcionada al comprar una sopa y dos aguas, ya que al pagar la cuenta fueron dos mil 300 pesos argentinos, es decir, 340 pesos mexicanos.

En TikTok, la usuaria identificada como Danelik Star mostró el video a sus más de 400 mil seguidores, donde se sintió mal al pagar mil 300 pesos argentinos, ya que cada botella con agua estaba en 500 cada una.

“No saben lo que me acaba de pasar, estoy en un lugar aquí en Piedras Blancas y me he pedido una sopa, ¡miren!, mil 300 la sopa y 500 pesos cada agua, eso no es lo peor el precio", dijo en la plataforma.

En la grabación se puede ver que el alimento que ella compró estaba en un recipiente típico de café desechable, y la comida no se veía nada agradable, sin embargo, "vamos a probar la sopa, no me voy a amargar", comentó.

"Miren lo que es la sopa, un vasito descartable con la sopita, ¡ay, yo me quiero morir!, porque había hamburguesa, pero mañana voy a comer hamburguesa y yo digo, bueno, hoy voy a comer una sopita".

Después de dar el primer sorbo, dijo que la sopa de calabaza estaba desabrida y por eso se sintió estafada, indica Milenio.

Para finalizar la anécdota, con un tono gracioso, indicó que la mesera que le tomó el pedido -previo a conocer cómo sería el plato-, le consultó si la comida era para compartir, ya que eran dos las clientas. Luego de ver cómo era la comida, lanzó con humor: “Imagínate si era para las dos, dos cucharadas para cada una”.

El video se volvió viral en redes sociales, y hasta ahora tiene mas de 4.4 millones de reproducciones, así como más de 530 mil reacciones y comentarios como: “Decí que es joda, por favor”; “Se abusan por el lugar y de los turistas”; “¿Entonces cuanto sale el asado? Mejor le entrego el sueldo”; “Un súper robo. No se puede vacacionar así”; “Pregúntale si la sopa viene con un saludo de Messi”, fueron algunas de las reacciones.