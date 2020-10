Estos son algunos mitos sobre la sexualidad

El mito es un relato oral, con el correr del tiempo, sus detalles van variando de acuerdo a la transmisión del conocimiento de generación en generación.

Una vez que las sociedades desarrollaron la escritura, el mito fue reelaborado en forma literaria, con lo que extendió sus versiones y variantes. Cuando, en la antigüedad, las explicaciones científicas comenzaron a competir con las míticas, el término mito adquirió un contexto peyorativo,(despreciativo) que comenzó a utilizarse como sinónimo de una creencia extendida pero falsa o de una patraña.

En nuestra sociedad aún existe mucha ignorancia sexual, por ello todavía circulan muchos mitos y errores en torno a la sexualidad, consideró la Psicóloga Ma.Teresa Calleros Ramírez. Por eso hoy hablaremos de los mitos más comunes en torno a la sexualidad femenina y masculina.

Mitos en torno a la sexualidad femenina:

- Cualquier mujer que lleve la iniciativa en las relaciones sexuales es una inmoral.

- No llevar sujetador es malo.

- La ausencia de himen prueba que una mujer ya no es virgen.

- Durante el embarazo no se pueden tener relaciones sexuales.

- Se siente mayor placer cuando el tamaño del pecho es mayor.

- Una mujer que lleva preservativos en el bolso es una promiscua.

- Una mujer que tiene la menstruación no debe bañarse, ni hacer deporte, ni comer huevo o limón.

- La mujer debe esperar a que el hombre le proporcione el orgasmo.

- Hay vaginas demasiado anchas para algunos penes.

- La primera vez que se realiza el coito se siente dolor y se sangra.

- Tras la menopausia la mujer deja de ser asexual.

Mitos en torno a la sexualidad masculina:

- El hombre siempre está dispuesto y debe llevar la iniciativa en las relaciones sexuales.

- Cuanto mayor sea el tamaño del pene mayor placer se obtiene y mayor placer se proporciona a los demás.

- Cuando un hombre pierde su erección es que no encuentra a su pareja sexualmente atractiva.

- El hombre siempre sabe sobre sexualidad y sobre cómo llevar las relaciones sexuales.

- Un verdadero hombre no llora ni expresa sus sentimientos.

- Las bebidas alcohólicas son un potenciador de la erección y del deseo sexual.

- Un hombre siempre se excita cuando se encuentra en una situación sexual.

- Sexualidad es igual a coito.

- Si no realizas la penetración no has tenido una relación sexual completa.

Estos solo son algunos mitos sobre la sexualidad humana sin embargo, hay que recordar que siempre lo correcto es aquello que nos de seguridad y paz, concluyó la psicóloga.

Buscando mejorar la calidad de vida de quienes lo necesitan, se ofrece el servicio de atención psicológica, en la modalidad a distancia o de manera física. Donde se brinda atención a quienes desean cuidar su salud mental.

Para solicitar dicha atención, es necesario comunicarse vía telefónica al 686-140-77-13, o escribir vía mensaje de Facebook la pagina: Ps.Teresa Calleros.