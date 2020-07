Esto pasa si disfrazas una cámara de oso ante la llegada de una manada hambrienta

La escena que vemos es espectacular porque capta un momento de la naturaleza que hasta hace poco sería imposible sin la tecnología actual. ¿Cómo reaccionará una manada de osos grizzlies que van a la caza de salmón ante la aparición de una cámara espía robótica disfrazada de un supuesto cachorro de oso?

No es la primera vez que hablamos de Spy in the Wild, el espectacular documental de la BBC que interactúa con los animales captando escenas únicas a través de cámaras espías disfrazadas de parte de la manada.

La serie cuenta con un despliegue único de más de 50 animatronics ultra realistas encubiertos en todas las regiones del mundo. De esta forma, la producción captura algunos de los comportamientos animales más extraordinarios jamás vistos filmados desde el interior del mundo animal, indica Gizmodo.

La secuencia que nos ocupa forma parte de la segunda temporada, exactamente del segundo episodio, The North, narrado por el actor David Tennant.

El cachorro de oso “espía” robótico está construido por John Downer Productions e intenta unirse a los grizzlies residentes en una tarde de pesca en Alaska. Sorprendentemente, o quizás no tanto, la cría sale viva del encuentro para dar paso a otra espectacular secuencia donde un águila robótica sigue a los osos hasta que logran la ansiada pesca.