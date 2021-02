Este pueblo italiano ofrece casas a un euro con vistas al Vesubio

Troina es un pequeño municipio siciliano que en los últimos años ha acusado de manera especialmente dura el éxodo rural. Para revitalizar la localidad y salvar los edificios del centro, el alcalde de Troina ha puesto en marcha una campaña muy especial: vender casa a un euro y hasta ayudar en su restauración.

En declaraciones a CNN Travel, el alcalde Fabio Venezia explicaba que las casas viejas del centro de Troina han quedado desiertas con el paso de los años y muchas de ellas ya necesitan de arreglos, pero no tiene sentido arreglarlas para que nadie viva en ellas. Por eso el ayuntamiento de la localidad pondrá las casas a la venta al módico precio de un euro con la condición de que el comprador se vaya a vivir allí, indica Gizmodo.

El pueblecito no puede ser más bucólico. Aparte de estar rodeado de campo, tiene un estupendo clima mediterráneo, la gastronomía que ha hecho mundialmente famosa a Italia, y unas vistas espectaculares que incluyen las onduladas colinas sicilianas y el Vesubio al fondo (al otro lado del Mar Mediterráneo en dirección norte).

Por si todo esto no fuera suficiente, el municipio ofrecerá ayudas de 15.000 euros para restaurar los inmuebles y hasta 10.000 euros más para adaptar los sistemas de electricidad y calefacción para que sean energéticamente eficientes. Para que no haya una avalancha de peticiones que liego no cristalicen, los interesados en la oferta deberán hacer un depósito de 5.000 euros que les será reintegrado una vez acometan la reforma de la casa. El ayuntamiento siciliano pondrá las casas a la venta próximamente a través de su portal inmobiliario House Troina, en el que también hay casas a precio de mercado.