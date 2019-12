Este invento es lo más parecido a una espada láser

En el extenso universo de Star Wars, los sables de luz no fueron las primeras espadas-láser que utilizaron los Jedi y los Sith. No, ese honor fue para el protosable, la versión torpe del sable luz que, en lugar de usar una celda de energía interna, tenía una fuente de alimentación portátil externa. Era un modelo tan tonto como maravilloso.

Todavía resulta imposible crear un rayo láser que surja de la nada, pero los YouTubers de Hacksmith han intentado construir algo parecido a un sable láser. En este fascinante vídeo explican cómo ha sido el proceso:

Y aunque el resultado no es algo que podrían usar en una pelea, podría servir para meterle miedo a cualquiera. Aunque no hago más que preguntarme cuántos Jedi antiguos murieron debido a un cable mal conectado, porque esto parece la cosa más frágil y peligrosa que he visto nunca, indica Gizmodo.