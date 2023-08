Este es el origen de los ‘friendship bracelets’ de Taylor Swift

Taylor Swift se ha convertido en tendencia en las redes sociales gracias a su gira 'The Eras Tour'. Miles de fanáticos han compartido la emoción que sienten al asistir a uno de los conciertos de la cantante.

Por otro lado, han surgido temas curiosos relacionados con los fanáticos, como la historia detrás de las ‘friendship bracelets’ de Taylor Swift. A continuación, te lo contamos.

Todo comenzó con la gira 'The Eras Tour' cuando los fanáticos, conocidos como ‘swifties’ , idearon la idea de crear pulseras únicas y originales. Estas pulseras se regalarían durante los conciertos de la cantante.

Cada una de estas pulseras representa una canción o una frase especial de Taylor. Además, no solo se regalan entre fanáticos, sino que también se obsequian a personal como guardias o vendedores que trabajan en el lugar donde se lleva a cabo el concierto.

Incluso en México, donde tuvo lugar algunos de sus conciertos, una tienda lanzó un kit para que las ‘swifties mexicanas ’ pudieran hacer las suyas.

Una de las pulseras más icónicas y significativas que no puede faltar es la que representa "You're on Your Own, Kid" del álbum 'Midnights', ya que esta canción se ha convertido en un himno de fortaleza y superación.

La letra de "You're on Your Own, Kid" habla sobre el amor no correspondido, las luchas personales, la fama y las pérdidas de la intérprete.

En resumen, estas pulseras representan la unidad y la fuerza de la comunidad Swiftie.

Te compartimos un video de un usuario de TikTok que muestra como fue recibió pulseras

Con Información del El Heraldo de México