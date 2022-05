Este Día del Albañil y de la Santa Cruz te traemos los mejores memes sobre quienes realizan este importante oficio.

HERMOSILLO, Sonora.- Cada año el día de mayo se conmemora el día de los albañiles y de la Santa Cruz, pues ellos hacen el trabajo de la construcción y son indispensables en la sociedad.



En nuestra cultura, este tipo de oficio esta muy asociado con personas borrachas, flojas y muchas otras cosas, todo esto por lo cómico que es el mexicano.



Pero también es un trabajo que destaca por encima de otros oficios por tener mucho ingenio y por su gran valor y fuerza que requiere ya que deben resolver problemas que les surgen y con materiales que tengan en disposición.



Se puede observar como en algunos trabajos de albañilería se ven una cruz de manera, y no, no es por alguna muerte si no que es el artefacto que los representa para pedir por su salud en los labores.



En esta nota decidimos mostrarte algunos de los divertidos memes que circulan en torno al día como homenaje a los trabajadores: