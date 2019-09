Esta chica se masturbaba 400 veces al día y ahora es su profesión

Poco tiempo tenía Chloe de hacer otra cosa que no fuera experimentar el autoerotismo. A sus 19 años su obsesión llegó a tal punto que se masturbaba 400 veces al día. Ahora gana más de $150,000 al año con sus videos XXX que transmite a través de su webcam.

Quienes se conectan con Chloe pagan por ver lo que ocurre en la intimidad de su dormitorio y la joven estadounidense comparte escena con compañeros y compañeras dispuestos a complacer a su público.

Gracias a la venta de ropa interior usada y mercancía firmada, Chloe incrementa sus ganancias, algo por lo que su novio Spencer está feliz.

“Siempre estamos haciendo contenido, siempre estamos haciendo dinero… No me molesta”, declaró el hombre a la producción del programa “Adventures in Futureland: Virtual Sex”, producido por el canal 4 de Reino Unido.