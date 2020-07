Espera mil días para ser adoptado

Un perrito llego al refugio en 2015 y por casi cinco años no conocía lo que era la vida fuera de ese lugar. Tras una larga espera, finalmente, Merrick encontró un hogar permanente. El día que conoció a su nueva familia, el perrito se mostró muy animado y sonriente.

En un principio, no sabía cómo debía actuar debido a que se encontraba a un espacio mayor a cuatro paredes, por lo que se ponía en la puerta de la entrada de la casa. Cuando por fin salió, no pudo dejar de explorar su nuevo hogar, por primera vez en su vida se sintió a salvo y recibió el amor que merecía. Merrick no pudo evitar ‘enamorarse’ de su dueño al instante y los mismo sucedió con él.

Después de esperar mil días en un refugio para ser adoptado, la Sociedad Humana de Kansas City junto al albergue Mission Driven hicieron todo lo que tenían a su alcance para encontrarle una familia. Realizaron una campaña con anuncios publicitarios en los que contaban que no había ningún perro en Kansas City, Estados Unidos, “que haya estado sin hogar más tiempo que él”, publica Milenio.