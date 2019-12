¿Es posible sobrevivir al cáncer de cerebro este mal?

El cáncer es actualmente la primera causa de muerte en el Perú, considerando los varios tipos de neoplasias que las personas pueden desarrollar. Así, un 20% de los peruanos mueren debido a esta enfermedad, según cifras de la Liga Contra el Cáncer. Y aunque hay algunos menos conocidos o frecuentes que otros.

El médico oncólogo José Eduardo Núñez, especialista en Neuro-oncología del Centro Oncológico Aliada, explica que los tumores cerebrales son un grupo de neoplasias que pueden originarse en ese órgano o ser resultado de una metástasis (un tumor maligno desarrollado en otra parte del cuerpo que se propaga a otras zonas). Asimismo, responde otras interrogantes sobre este tipo de cáncer.

¿Qué diferencia al cáncer de cerebro de las demás neoplasias? En los tumores cerebrales, la distinción entre aquellos benignos y malignos no es tan importante como en otras partes del cuerpo porque, dado que es un órgano fundamental, incluso los tumores benignos pueden causar daños graves.

¿Cómo sé si puedo tener esta enfermedad? Los tumores cerebrales son más comunes en la infancia y en adultos mayores, sin embargo pueden presentarse a cualquier edad. Y aunque se desconocen las causas, hay factores que aumentan el riesgo como: exposición a radiación ionizante (radioterapia previa que abarque el cráneo), solventes, productos derivados del petróleo, pesticidas, cloruro de vinilo y virus como el de Epstein-Barr (en el caso de linfomas cerebrales). También hay un factor hereditario a considerar: un 5% de tumores cerebrales se relacionan con afecciones genéticas hereditarias como el síndrome de Li-Fraumeni, neurofibromatosis o enfermedad de Von Hippel-Lindau.

¿El uso de celulares puede ocasionar esta neoplasia? Se suele temer a la repercusión de los campos electromagnéticos como las torres de alta tensión o el uso de los teléfonos celulares, pero la mayoría de estudios realizados no muestran que generen mayor riesgo de un tumor cerebral en adultos. Sin embargo, debido a la información contradictoria en los estudios sobre el riesgo en los niños, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda limitar el uso de teléfonos celulares en los más pequeños.

¿Qué síntomas debemos tener en cuenta? Los síntomas de un tumor cerebral dependen de la localización y el número de lesiones en el cerebro. Por ejemplo, si se ubica en el área del lenguaje, tendrá dificultad al hablar o comprender el lenguaje. En otras ocasiones se manifiesta con dolores de cabeza, náuseas, vómitos e incluso convulsiones, parálisis de una extremidad, pérdida de coordinación o sensibilidad. Es importante mencionar que tener uno de estos síntomas no significa tener un tumor cerebral, sin embargo, si estos síntomas son persistentes o no están relacionados a enfermedad previa es necesario consultar un médico.

¿Qué hacer en estos casos? Luego de confirmado el diagnóstico, el tratamiento de un paciente con tumor cerebral dependerá del tamaño, tipo y grado del tumor. También si ejerce presión en partes vitales del cerebro y/o se ha extendido a otras zonas del sistema nervioso central, así como los posibles efectos secundarios del tratamiento y las preferencias y la salud general del paciente.

Por todas estas consideraciones, una enfermedad tan complicada requiere que el tratamiento sea guiado por un equipo multidisciplinario que logre ver todas sus aristas. Neurocirujanos, oncólogos clínicos, radioterapeutas, neurólogos, radiólogos, en conjunto, podrán ver de mejor forma el caso y, de ese modo, determinar el tratamiento que puede constar de cirugía, radioterapia, quimioterapia y terapia dirigida.

¿Cuáles son las expectativas de recuperación? Este cáncer, al igual que los otros, si es detectado a tiempo y cuenta con un tratamiento con enfoque multidisciplinario puede aumentar sus probabilidades de cura. No obstante, algunos tumores cerebrales a menudo reaparecen y, en ocasiones, ya no es posible extirparlos. No se debe obviar tampoco, que los tumores cerebrales de alto grado tienen un pronóstico sombrío, con una sobrevida corta a pesar de los tratamientos disponibles. Por ello, existen diferentes estudios buscando nuevos tratamientos que involucran inmunoterapia, toxinas dirigidas, terapia genética, entre otros.

Con información de Informe 21.