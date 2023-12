¿Es normal hablar solo?

HERMOSILLO.- En nuestra vida cotidiana, es común encontrarnos hablando solos en situaciones diversas, desde la mañana apresurada hasta momentos de reflexión personal. Pero, ¿es normal este comportamiento? Contrario a la percepción de algunos, la ciencia respalda la idea de que hablar solo es completamente normal y, de hecho, puede ser beneficioso, de acuerdo con el video “Is it normal to talk to yourself?” de TED-Ed.

Según décadas de investigación psicológica, la autoconversación, también conocida como "self-talk", es una práctica extendida en la población. Ya sea murmurando sobre la elección de la hora de la alarma o expresando frustración por no encontrar las llaves al salir, la mayoría, si no todos, nos involucramos en algún tipo de diálogo interno a diario.

La autoconversación se refiere a la narración interna en nuestra cabeza, una suerte de discurso interno que difiere de la simple evocación de imágenes mentales o la memorización de datos. Los psicólogos definen el self-talk como pensamientos verbalizados dirigidos hacia uno mismo o algún aspecto de la vida.

Este fenómeno, que a menudo comienza en la infancia con niños que hablan solos mientras juegan, se considera crucial para el desarrollo según las teorías del psicólogo ruso Lev Vygotsky. A medida que crecemos, esta autoconversación externa tiende a internalizarse, convirtiéndose en un diálogo interno privado.

Aunque estudiar la autoconversación presenta desafíos, como su espontaneidad y la falta de control consciente, los científicos han descubierto que lo que decimos en estos diálogos internos puede tener un impacto real en nuestra actitud y rendimiento.

La autoconversación instructiva o motivadora, por ejemplo:

Ha demostrado aumentar la concentración.

Elevar la autoestima y mejorar la realización de tareas cotidianas

Puede ser utilizada como una herramienta para regular el estrés, especialmente cuando se adopta un enfoque distante, hablándonos a nosotros mismos como si fuéramos otra persona.

Por otro lado, la autoconversación negativa puede ser perjudicial, siendo predictor de ansiedad y depresión, según estudios. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual (CBT) ha demostrado ser efectiva para cambiar estos patrones de pensamiento, enseñando estrategias para identificar y reemplazar pensamientos negativos con reflexiones más neutrales o compasivas.