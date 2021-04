Entrenar al cerebro para ser feliz, el reto por confinamiento

Para el neurólogo Ciro Gaona, preparar al cerebro para generar más emociones positivas que negativas sí es posible. Noticias de duelo, personas enfermas, situaciones difíciles laborales y económicas, el distanciamiento social y la Covid-19 pueden ser dificultades y obstáculos para ser feliz; sin embargo ser feliz no significa no tener problemas.

Así lo sostiene el neurólogo Ciro Gaona, especialista del Grupo Médico Santa Paula (GMSP), quien lleva más de 30 años dedicados al estudio del cerebro, órgano responsable de la sensación de la felicidad. Y, a propósito del Día Mundial de la Salud, precisó la importancia de cuidar nuestro cerebro, la sana alimentación y el sueño, además de hacer ejercicio físico, aunque sea bailando 5 minutos diarios, indica Informe 21.

Precisó que la felicidad es la construcción de caminos a corto, mediano y largo plazo, de forma tal que permitan generar más emociones positivas que negativas, las cuales se generan en el cerebro. “El cerebro es un órgano que, además de físico, es espiritual. Es el responsable del amor, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la empatía, la prudencia, la compasión, la fe y de la esperanza y además de la motivación y el entusiasmo”.

Covid vs felicidad

Expone el doctor Gaona que, en la actualidad sus consultas y llamadas telefónicas están cargadas de pesares, y su experiencia con pacientes terminales le han mostrado que, lo más importante para el ser humano es ser feliz y compartir.

Y la pregunta es ¿Cómo lograrlo en época de pandemia? “La felicidad no es un don que alguien te da con un toque de espada. Es práctica, motivación, es ser felices a pesar de las dificultades, limitaciones y obstáculos. Mucha gente piensa que ser feliz es no tener problemas, y hay quien que no tiene problemas y aun así no es feliz; mientras que otras, con cáncer con metástasis son felices y contagian felicidad”.

Expone que el Covid despierta reacciones de miedo natural, pues representa una situación de peligro. “Pero cuando has entrenado a tu cerebro, y has creado autopistas positivas, puedes transformarlo. No puede ser un hábito la queja, la rabia, el rencor, la indiferencia –no significa que no tengas motivos-, porque eso trae dificultades, y tú debes estar preparado, entrenado, para levantarte y seguir adelante. Esta actitud previene los problemas de salud mental, debes estar motivado y eso te ayuda cual escudo, como factor de protección que crea esperanza en el futuro”.

Recomendaciones para ser feliz

Sentirse agradecido cada día, a pesar de las limitaciones y dificultades, a pesar del Covid, y buscar conectar con la energía cerebral es parte de los consejos que ofrece el doctor Gaona para ser feliz, a quien pueden seguir en las cuentas @grupomedicosp y @drcirogaona.

Así mismo, evitar personas tóxicas a tu alrededor, participar en actividades positivas, cuidar la alimentación y el sueño, realizar alguna actividad física, mental y espiritual, mantener bajo control enfermedades preexistentes como la hipertensión y la diabetes, ejercitar la sonrisa desde el espíritu, son acciones que pueden ayudar a tener un cerebro entrenado y preparado, con una adecuada bioquímica cerebral cargado de emociones y sentimientos positivos, que superan los negativos.

“No podemos convencer a nadie de ser feliz. No hay recetas mágicas. Se trata de una invitación permanente a aceptar nuevos retos, a entender que la esperanza te fortalece y que si tienes un cerebro entrenado puedes tener una actitud sonriente ante la vida”.

Por su parte Karina Paredes, directora de En Persona, organización que forma parte de la Unidad de Salud Mental del GMSP, compartió varias sugerencias y consejos para ser feliz:



1. Entender que todo se trata de uno mismo.

2. Saber decir no, para aprender de humildad y de límites.

3. Aprender a decir sí para estar y servir.

4. Ver lo que tenemos y no lo que nos falta.

5. Escuchar al corazón, no al torrencial de emociones que actúan por el pensamiento y juicio.

6. Calmar los pensamientos con música, baile, meditación u oración.

7. Cuestiona los pensamientos derrotistas y sustitúyelos por otros que recordemos con agrado.

Ante el desafío diario del Covid, Paredes destaca que debemos entender que “lo único constante es el cambio. Las amenazas están a la orden del día, todo se acaba, todo muta y necesitamos conectarnos de otras maneras, necesitábamos silencio, estar en familia”.

Finalmente, exhorta a tener una verdadera conexión con nosotros mismos y a actuar en honestidad. “Tomemos decisiones desde lo que nos da paz y tranquilidad. Sin duda, debemos aumentar los espacios de gozo como compartir con amigos, escuchar música, bailar, animarse a ver las cosas diferentes.”