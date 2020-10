Entrena en las calles de México jalando una camioneta y lo apodan el "Rocky mexicano"

En México fue captado un aspirante a campeón, mientras jala una camioneta con unas cuerdas atadas a su cuerpo y además lanza golpes a otro hombre que avanza frente a él, por lo que ya lo bautizaron como el Rocky mexicano.

Desde una ventana alguien captó esta extraña escena, y lo es todavía más porque la persona que va en la parte trasera del vehículo está haciendo abdominales. No sabemos si se trata de la publicidad para un local de entrenamiento, si no tienen otro lugar para ejercitarse y lo hacen en este “gimnasio móvil” o definitivamente este hombre sí se está preparando para buscar una oportunidad ante el campeón del mundo. El video fue compartido a través de Tik Tok y de ahí le está dando la vuelta a las redes.

Así entrena el Rocky Balboa mexicano! ���� pic.twitter.com/9vanKy68g3 — Alekx Rodríguez (@alekx_04) October 11, 2020

Para acompañar el video le pusieron la canción de Eye of The Tiger, tema principal de la película de Rocky III que es también todo un ícono. No hay más detalles sobre al identidad del Rocky mexicano y como ya dijimos, tampoco sabemos a qué se debe el que haya salido a entrenar por las calles, publica La Guía del Varón.