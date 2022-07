Entrega CV en empresa y reclutador intenta ligarla por mensaje

CIUDAD DE MÉXICO.- Una aspirante a un trabajo entregó su Cirriculum Vitae (CV) a una empresa y recibió un mensaje del reclutador que distaba mucho de lo laboral, por lo que optó por exhibirlo por medio de redes sociales.

La usuaria de Twitter explicó que había entregado su CV a una persona de contaduría pues no se encontraba la recepcionista y después de esto recibió mensajes de él en los que intenta ligarla.

Odio a los hombres que ven absolutamente todo como una oportunidad para ligar", tuiteó la joven a la par que adjuntó las capturas de su mala experencia.

Reclutador la intenta ligar tras entregar CV

En la conversación se aprecia que el trabajador de la empresa en la que la mujer entregó su CV le escribe "me gustaría conocer más de tu carrera y si tienes tiempo me gustaría invitarte una soda, café o un vaso de agua para que me cuentes".

Luego le responde un estado en el que le "pide permiso" para adurar su foto pues "está bien preciosa".

Aparentemente, luego de darse cuenta que fue exhibido, el trabajador se disculpa asegurando que hubo "un mal entendido" y que "ningún momento intentaba algo más contigo".