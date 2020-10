Entierran a su gata para luego descubrir que estaba viva

El joven Eric Schmidt contó en Twitter que una noche su gatita de nombre Kitty desapareció y al día siguiente encontraron el cadáver de la felina en la calle, cerca de la casa.

Grande fue la sorpresa cuando, después del funeral, la gata reapareció, viva, como si nada. Al volver a casa después del entierro, el padre de Eric miró por la ventana y ahí estaba la 'difunta' en carne propia.

"Acertaste. Enterramos al gato de alguien más. Creo que es verdad que los gatos tienen nueve vidas", escribió el padre en el chat familiar. Eric y su hermana no pudieron creérselo hasta que llegó la confirmación gráfica en forma de una nueva foto de Kitty, con vida y luciendo un hocico despreocupado.

Pero la historia no terminó ahí. Para más, resultó que el cuerpo enterrado no pertenecía a ningún felino. "Oh, por cierto, desenterré el cadáver y lo llevé a nuestro veterinario, y no tenía un chip. Porque era un conejo", escribió a Eric su madre, pidiendo que no se lo contara a nadie, publica RT.