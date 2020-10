Enfrenta vitiligo y lo convierte en arte corporal

A lo largo de los años, miles de personas se han aplicado pigmentos sobre su cuerpo para afirmar su identidad, la pertenencia en un grupo y situarse con relación a su ambiente. Ahora, la influencer Ash Soto ha llevado a otro nivel esta expresión al transformar en arte corporal el vitiligo en su piel, la cual tiene un propósito: “Sabía que tenía que hacer el cambio”, comentó.

El vitiligo es una condición que se caracteriza por la presencia de parches blancos y desiguales en la piel, aunque ésta se sienta normal. La enfermedad cutánea se explica, según el sitio especializado Medline Plus, por “una pérdida del color (pigmento) de zonas de piel”.

Ash Soto presenta la anomalía biológica en gran parte de su cuerpo, y decidió darle un significado. Según la revista People es conocida como “la niña con el mundo pintado”. Con esa idea en su mente y utilizando tinta y maquillaje ha realizado una serie de intervenciones que hacen que su cuerpo se vea como una obra de arte.

La influencer oriunda de Puerto Rico y que reside en Florida, Estados Unidos, pinta las líneas naturales de su cuerpo para crear “un mapa”. Fue diagnosticada a los 12 años, cuando comenzó a presentar manchas.

“Justo cuando le mostré al médico mis manchas, inmediatamente supieron de qué se trataba (…) Solo recuerdo estar tan asustada y confundida en ese momento. No sabía qué era el vitiligo”, contó a la publicación estadunidense.

Ash Soto se ha tenido que enfrentar a distintos desafíos. Uno de ellos fue en la escuela, ya que la molestaban por sus parches naturales, por lo que vestía ropa ancha para esconder su cuerpo. Sin embargo, con el tiempo aprendió a quererse tal como es, indica Milenio.

“Con el tiempo comencé a hacer pequeños desafíos, ya sea salir con pantalones cortos o con una camiseta sin mangas, lo que parece muy pequeño para algunas personas, pero para mí, fue lo más grande”, recordó.

La joven supo que no quería vivir de esa manera y “sabía que tenía que hacer el cambio”, por lo que comenzó a dibujar sobre su cuerpo y al ver la respuesta se sintió bien. “Rastreé cada lugar al que podía haber llegado y cuando me miré en el espejo, se veía tan genial y hermoso, me parecía un mapa”, recordó.

En ese momento, le vino un pensamiento “Wow, esto es tan empoderador. Si pudiera mostrarle a la gente lo hermoso que se ve, tal vez no encuentren su vitiligo como algo que tiene que ser una carga", y así fue cómo comenzó a compartir los resultados de sus intervenciones con sus seguidores de Instagram y transmite un mensaje para quienes tienen el mismo padecimiento: “Espero que vean que no están solos y que hay alguien como ellos en el mundo”.

“Cuando me diagnosticaron, realmente no tenía a nadie a quien admirar, así que solo quiero que mi plataforma sea ese lugar seguro para las personas que están pasando por lo mismo”, concluyó.