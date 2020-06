Enfermera rescata a perrita atropellada

La enfermera argentina, Carolina Suárez, de 27 años, se dirigía a su casa cuando en el camino vio que una perrita corría por la autopista, tras ver la actitud inusual del perro, deicidio para el carro y rescatar al animal.

Una vez que Carolina logró alcanzar a la perrita la llevó hasta un hospital veterinario donde le hicieron las primeras curaciones y una radiografía, que mostró que tenía una de las patas quebradas, por lo que tuvieron que operarla.

La joven llevó a su casa al can para que se recuperara. "La herida que sufrió fue muy grave, porque a pesar de la cirugía, no puede pisar. Pero más allá de eso está bien de salud. Come y le encanta salir a pasear con mi mamá", dijo la joven.

Cuando rescató a la perrita se percataron que tenía un collar negro sin ningún dato, mientras que los veterinarios señalaron que tenía aproximadamente siete años y una cicatriz en el hocico. Además de que no tenía pulgas, sarna ni garrapatas, así que Carolina piensa que se escapó de su casa.

La joven compartió la historia en su cuenta de Facebook y en los medios locales en espera de que la perrita encuentre a su verdadero dueño.