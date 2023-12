Encuentro con una criatura gigante aparentemente mordida por la mitad

Hermosillo, Sonora.- Una cuenta de Tik Tok compartió un impactante video en el cual se observa que varios hombres encontraron en el océano una criatura marina gigante herida.

En los comentarios, los usuarios de Internet aseguran que se trataría de un pez luna, los cuales son criaturas enormes y pueden pesar hasta varias toneladas, convirtiéndolos en uno de los peces más pesados del mundo.

Este tipo de animal se convierte en una vista impresionante para los que tienen la suerte de verlos en su hábitat natural. Sin embargo, en esta ocasión lo que sorprendió a los hombres del video como a los usuarios fue percibir que aparentemente el pez habría sido atacado por otra criatura marina.

“Es un pez luna es común verlo mordisqueado por tiburones”, “Dicen que el pez luna no siente dolor cuando los tiburones atacan”, y otro tipo de comentarios donde los usuarios aseguran que podría haber sido atacado por un banco de tiburones.

Sin embargo, no fue todo lo que se leyó en los comentarios, pues otros usuarios, hablaban de lo peligroso que es tocar a este tipo de pez, pues aseguran que son venenosos.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, este tipo de pez no es comestible. Además, no suele ser objeto de pesca; incluso se evita su captura. No suele comercializarse, porque aunque algunas personas consideran que su carne es una delicadeza, es demasiado blanda, y además contiene neurotoxinas que pueden resultar venenosas para el hombre