Encuentran un oso polar en Rusia

Residentes de la República de Sajá en Rusia han encontrado este lunes un oso polar cerca de la localidad Stolby, a unos 1.000 kilómetros de su hábitat usual, informan medios locales.

En la grabación se puede apreciar que el animal corre en la oscuridad delante de un coche en una carretera local.

"No sospechaba en absoluto que me fuera a encontrar con un oso polar. No me acerqué a él, filmé el video desde lejos porque lo consideré peligroso. No esperaba que mi grabación se difundiera así en las redes sociales", destacó el autor de las imágenes, publica RT.

Unos ambientalistas examinaron la ruta y siguieron a las huellas del oso que se alejaban de la pista hacia el suroeste, pero no pudieron encontrar al plantígrado. Las administraciones de las localidades cercanas alertaron a residentes locales sobre posibles riesgos y se les ofrecieron las recomendaciones correspondientes.

"En este punto, podemos argumentar que el oso se está moviendo hacia el sur", comentó el jefe de la inspección de la supervisión ambiental Nikolái Stepánov.