Encuentran en Egipto una momia con lengua de oro

Los embalsamadores tal vez colocaron la lengua dorada en la momia para asegurarse de que el difunto pudiera hablar en el más allá, dijo el Ministerio de Antigüedades de Egipto en un comunicado emitido el 29 de enero, publica Livescience.

Por ejemplo, si la momia de lengua dorada se encontrara con Osiris, el dios del inframundo, en la otra vida, habrían necesitado poder hablar con el dios, dice el comunicado. No está claro si la momia tenía un impedimento en el habla cuando estaba viva. Tampoco está claro por qué la lengua se hizo específicamente de oro.

Los arqueólogos, dirigidos por Kathleen Martinez, de República Dominicana, descubrieron la momia en uno de los 16 entierros en Taposiris Magna, que tiene templos dedicados a Osiris e Isis, una diosa que era esposa y hermana de Osiris. Anteriormente, los arqueólogos encontraron un tesoro de monedas decorado con el rostro de Cleopatra VII , lo que sugiere que los templos estaban en uso durante el reinado de la reina.

Los otros 15 entierros también datan de alrededor de 2.000 años y contienen un tesoro notable. En uno, una momia lleva una máscara mortuoria que cubre gran parte de su cuerpo y la representa con un tocado mientras sonríe.

Dos de las momias fueron encontradas con restos de rollos, que los académicos están analizando y descifrando actualmente. Las capas enlucidas, o cartonaje, que recubren una de estas momias tienen decoraciones doradas de Osiris, según el comunicado.

Los investigadores también encontraron varias estatuas que representan a las personas que fueron enterradas en el sitio; las estatuas están tan bien conservadas que aún se pueden distinguir los peinados y los tocados de las personas, dice el comunicado. Las estatuas dan a la gente una apariencia formal, sin sonrisas en sus rostros.

Aunque los arqueólogos no están seguros exactamente de cuándo murieron las personas, pueden decir que la gente vivía en una época en que Egipto estaba gobernado por los Ptolomeos (304 a. C. a 30 a. C.), que eran descendientes de uno de los generales de Alejandro Magno. , o por el Imperio Romano, que se apoderó del país después de la muerte de Cleopatra VII en el 30 a. C.

Un equipo formado por arqueólogos de Egipto y la Universidad de Santo Domingo en la República Dominicana están realizando estas excavaciones en Taposiris Magna. Está dirigido por Kathleen Martinez, arqueóloga de República Dominicana. La excavación del sitio y el análisis de los restos están en curso.