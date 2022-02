Encuentra su pasaporte en un escáner dos años después de perderlo

Un hombre de Nueva Zelanda encontró su pasaporte en su escáner dos años después de haberlo dejado allí, creyendo que el documento se había perdido.

"Hace dos años perdí mi pasaporte y desde entonces he estado utilizando el mismo PDF escaneado como sustituto. Aquí es donde lo encontré hoy", señaló el escritor Callum Knight en una publicación de Twitter.

La publicación del hallazgo se hizo viral, acumulando miles de reacciones y más de 500 mil 'me gusta'. Además, su caso provocó una oleada de historias similares relatadas por internautas de diversas partes del mundo, afirmando que también encontraron algunos de sus documentos en sus escáneres, indica RT.

Te puede interesar: Pierde su cartera y la recupera 58 años después

"No pasaron dos años y no es tan importante como un pasaporte, pero mi tarjeta de estudiante ha estado allí durante seis meses, ya que hice un escaneo de la misma y probablemente me habría olvidado de nuevo si no fuera por su tuit, pues la voy a necesitar en marzo", contó una usuaria.

"No te engaño, acabo de encontrar mi pasaporte gracias a tu 'post', lamentablemente ya tuve que reemplazarlo ya que lo necesitaba para mi viaje del mes pasado, pero vaya coincidencia, ¡gracias!", escribió otro.

"Mi pasaporte se ha perdido desde que nos mudamos de casa el año pasado. Tu publicación me ha inspirado, y adivina qué...", comentó un internauta, junto a una imagen del documento hallado.