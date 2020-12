Encuentra los objetos que se repiten en esta ilustración

Sabemos que es posible que tratar de resolver nuestros retos visuales se haya convertido en uno de tus pasatiempos favoritos y que muy seguramente, te ayuden a relajarte y a olvidarte de las preocupaciones del día a día mientras te relajas un poco y además, ejercitas un poco el cerebro y habilidades que a lo mejor podrían resultarte útiles en la vida diaria, por ejemplo, las matemáticas, cuando te retamos a resolver una serie de operaciones que en vez de números, tenían flores.

Ahora, lo que queremos ejercitar contigo, es la memoria, por lo que queremos jugar contigo una especie de memorama, en un reto visual en el que tendrás que distinguir, dentro de una ilustración, qué símbolos aparecen más de una vez dentro de ella, y, para hacer las cosas más emocionantes, queremos que intentes encontrarlos en menos de un minuto.

Quizá suene muy sencillo, pero por experiencia te decimos que no es así, pues estos simbolitos tienen el súper poder de confundir tu mente y creer que absolutamente todos ya los habías visto antes, por lo que te recomendamos que, si vas a tratar de resolver el reto, dejes de hacer cualquier otra actividad y te concentres de lleno en él, para que tu memoria funcione de manera correcta. ¿Estás listo? Bueno, pues sin más preámbulos, empecemos.

¿Ya las encontraste?

No te preocupes, si no lo has hecho te entendemos muy, pues a nosotros también nos costó trabajo hallarlos.

Es por eso que aquí estamos dispuestos a darte una pista para que puedas tener una segunda oportunidad antes de rendirte. Estas buscando tres objetos, y dos de ellos son aparatos electrónicos. El otro es con lo que los adquieres. ¿Ya sabes a qué nos referimos? Vuélvelos a buscar.

Solución

¿No pudiste? Si no estás de humor, y simplemente el reto te desesperó, no te preocupes, pues no pensamos dejarte con la duda. Como siempre, en este enlace te dejaremos la imagen con los objetos señalados. Ahora que ya sabes la solución, puedes retar a alguien más para divertirse juntos. Ponle un límite de tiempo y recuerda que siempre puedes apostar algo para hacerlo aún más emocionante, indica Milenio.