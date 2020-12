Encuentra hogar gatito que fue regresado en varias ocasiones al refugio animal

Los activistas de derechos de animales australianos han encontrado un nuevo hogar para Chester, un gato de ocho años que se ha granjeado fama de "gruñón" y ha sido tildado por algunos exdueños suyos como "demoniaco", "antisocial" y "un verdadero Dr. Jekyll y Mr Hyde".

Ahora este gato, apodado como 'bumerán', ha recibido un regalo navideño: un nuevo hogar (el quinto) en el que vivirá con su nueva propietaria, Wilma, informó ayer en su cuenta de Facebook RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) de Australia.

El gato ingresó por primera vez en un refugio de RSPCA en agosto de 2013 tras ser rescatado en la calle. Fue adoptado rápidamente, pero regresó tres semanas después por "agresión a humanos", según indican medios locales.

Sin embargo, vivió con su segundo dueño durante seis años y solo fue devuelto porque el hombre entró en un asilo para ancianos. Unos diez meses después volvió a ser adoptado, pero volvió al refugio porque "no se adaptaba al estilo de vida" del amo.

La cuarta acogida duró tres meses y a mediados de noviembre de este año, Chester volvió otra vez a la protectora."Con Wilma, estoy segura de que recibirá toda la atención que quiera", señaló Jenny Sherring, trabajadora del refugio, publica The Guardian.

Mientras tanto, Wilma, que ha tenido gatos en el pasado, explicó que tomó la decisión de adoptar a Chester después de ver la historia del animal en un reportaje televisado.