Encuentra el ratón escondido entre las ardillas en este reto visual

Una vez más preparamos nuestros ya famosos retos visuales, diseñados pasar un rato entretenido, pero también para conocer qué tanto sabes trabajar bajo presión. Tal y como lo hicimos cuando debías encontrar el gatito perdido entre los mapaches, esta vez el desafío es localizar el ratón escondido entre las ardillas.

Pero no es tan fácil como suena, en el dibujo del ilustrador Dudolf, que desde hace tiempo circula en redes, todos los roedores son de colores similares, la diferencia es la forma de sus orejitas. Además, para hacerlo un poco más difícil, sólo tienes un minuto para lograrlo.

¡Mucho ojo y corre tiempo!

Encuentra el ratón escondido entre las ardillas

¿Lo conseguiste? No es un acertijo fácil de resolver, pero no te sientas mal si no lo consigues a la primera. Puedes seguir intentando aunque se haya terminado el tiempo. Además te damos una pista: presta mucha atención a los animales con piel naranja, indica Milenio.

Solución

Sabemos que este reto puede ser un poco complicado. Para no dejarte con la duda, te dejaremos la imagen con la respuesta correcta. Ahora que conoces la solución puedes retar a un amigo para hacerlo más divertido.