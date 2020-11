Encuentra al hombre escondido en este dibujo

Estamos a mitad de la semana, por lo que sabemos que puedes estar muy estresado, aburrido y con ganas de escapar de la rutina. Tal vez con lo último no podamos ayudarte, pero con el estrés y el aburrimiento sí podemos contribuir con algo al presentarte un nuevo reto visual con el que seguramente te mantendrás bastante entretenido.

Si terminas muy rápido y deseas seguirte divirtiendo, aquí te dejamos otro desafío que te presentamos hace unas semanas, en el que debías hallar los objetos fuera de contexto. Por lo mientras, ¿qué te parece si te explicamos en qué consiste el reto de este día? Hoy sólo tendrás que encontrar una cosa, o mejor dicho, a una persona que se encuentra muy bien disimulada dentro del dibujo que te mostraremos más abajo.

Para ser más exactos se trata de un hombre que está oculto en alguna parte de un dibujo a blanco y negro en el que se distinguen algunas siluetas. Por supuesto, te decimos que no nos referimos a ninguna de las personas que se ven al fondo con total claridad. Así que si los necesitas, ponte los lentes y comienza a observar la imagen con detenimiento, indica Milenio.

Encuentra al hombre que se oculta en algún lugar de este dibujo

¿Ya pudiste encontrarlo? Si no, no te preocupes, vuelve a intentar, pero ahora a sabiendas de una pista. Puede ser que la persona a la que estés buscando no sea en realidad de carne y hueso, si no que se forme su figura con el contorno de algunos otros objetos que se encuentran en esta pieza.

¿Lo lograste? No te rindas tan fácil, quizá lo encuentres en las partes blancas de la imagen... ¿ya? Una vez que lo encuentres no podrás dejar de verlo.

Solución

Si no pudiste hallarlo, no te preocupes, en este enlace te dejaremos el dibujo en el que señalamos la ubicación exacta de este hombre, aunque en realidad.

Ahora que ya conoces la solución, te invitamos a que compartas el reto con alguien más y, para hacerlo más divertido, le pongas un límite de tiempo para encontrar a ese maestro del escondite.