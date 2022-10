¿En qué consiste la "maldición Vargas Llosa" y cómo se cumplió de nuevo en Brasil?

BRASIL.- El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa se ha caracterizado, además de por ser un gran escritor de novelas, por opinar activamente en cuestiones de política. Su tendencia es apoyar, por lo general, a figuras de derecha. No obstante, cuando se trata de elecciones populares para cargos públicos, las cosas no suelen salir como a él le gustaría.

Debido a eso, en redes sociales existe desde hace unos años una teoría que se ha bautizado como la "maldición Vargas Llosa". Básicamente consiste en que aquel candidato electoral a quien Vargas Llosa apoye, perderá las elecciones. Lo sorprendente es la regularidad con la que esto se ha venido cumpliendo los últimos años en América Latina.

El más reciente ejemplo sería la derrota de Jair Bolsonaro ante Lula da Silva, en las presidenciales de Brasil. El escritor había mostrado preferencia por el que hasta ahora gobernaba Brasil, hace cinco meses durante una charla en Uruguay: "El caso de Bolsonaro es muy difícil. Las payasadas de Bolsonaro son muy difíciles de admitir para un liberal. Ahora, entre Bolsonaro y Lula, yo prefiero a Bolsonaro", dijo en aquel entonces.

La "maldición Vargas Llosa" en América Latina

Ahora bien, la maldición se ha repetido en varios países del continente. Sirven como ejemplo los casos de Chile, Perú, Bolivia, Argentina y también México.

En el caso de Chile, en 2021, competían Gabriel Boric contra José Antonio Kast. Vargas Llosa, fiel a la derecha, apoyó a Kast diciéndole: "“Estoy dispuesto a apoyarlo en lo que usted quiera”, según su pronóstico, no había más opción que ganar la presidencia. Los comicios terminaron dando por ganador a Boric.

Perú, en 2021 también, tiene una historia similar. En esa ocasión, Vargas Llosa se decantó por Keiko Fujimori, la candidata de derechas: "Hay que salvar al país de un peligro enorme que es caer en manos del totalitarismo", le pedía con confianza el escritor a la candidata. La presidencia la obtuvo Pedro Castillo.

Lo mismo vino en 2020, en Bolivia. Tras el exilio de Evo, Vargas Llosa apoyó a Carlos Mesa, quien perdió ante Luis Arce. Para Argentina no fue diferente: Mauricio Macri, candidato del escritor, sufrió la derrota ante Alberto Fernández en 2019.

Ganó Petro en Colombia, la maldición de Vargas Llosa no falla hace tiempo,candidato que apoya pierde...de lo que nos salvamos !!! pic.twitter.com/Ynn7uAT3JP — luis felipe medina ���� (@felipemedinavm) June 20, 2022

Finalmente, en el caso de México, si bien Vargas Llosa no apoyó a un candidato en particular, sí que se opuso a la campaña de AMLO pidiendo a la población "no cometer suicidio democrático" votando por el candidato de Morena en 2018. Maldición o no, la coincidencia ha llamado la atención de los internautas, para hacer bromas, memes y algunas reflexiones.

Ahora si Vargas llosa se consagra como la maldición en cada elección que decide apoyar. Escritor y todo pero el tipo vive en su burbuja alejado de la realidad social decisiva. Sin mas, zapatero a su zapato. #EleccionesBrasil2022 pic.twitter.com/PSWMSU0Lv4 — Joe (@Ojocoyuntural) October 30, 2022

