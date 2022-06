“En la puerta hay un caballo” fue el mensaje que dejó un cliente a su repartidor para que encontrara el lugar de entrega

Una joven quien trabaja como repartidora de delivery se encontraba en la entrega del pedido y se llevó una grata sorpresa con la nota que dejó el cliente para que pudiera dar con la ubicación más rápido en la noche. Muchos pensarían cosas como, el color de la casa, si es de dos pisos o más algún auto, pero no. La especificación fue que en la puerta había un caballo. Y esta foto se volvió viral por redes sociales.

Abby Gonzáles es la chica quien trabajaba ese día como repartidora, quien vive en San Luis, una ciudad del centro de Argentina. Esta joven trabaja para la conocida empresa delivery y hace poco le tocó hacer una entrega. Abby experimentó ese día algo inusual que no había vivido en alguna otra ocasión, y no por nada relacionado al pedido, si no a la ubicación del lugar.

Trabajando en PedidosYa me encontré con ésto �� pic.twitter.com/8c5nOa9aWd — Baby (@AbbyGonzalez_14) June 9, 2022

Fue dado a saber por la joven quien lo publico en sus redes sociales que el cliente dejó una nota muy particular para que ella hiciera la entrega, en la cual decía