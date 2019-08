En este pueblo de Polonia no han nacido varones desde hace más de una década

POLONIA.- En más de una década no ha nacido un niño en una remota localidad en Polonia, y aunque hay varones, las mujeres son mayoría.



Miejsce Odrzanskie es el nombre de esta ciudad que se hizo famosa luego de que en medios se hiciera viral una foto de sus jóvenes bomberas, indicó The New York Times.



La alcaldesa Krystyna Zydziak dice que desde ese momento la situación "se volvió un poco loca y se les fue de las manos".

Desde entonces, al menos cuatro grupos de televisión han cubierto la noticia de la ciudad, que tiene 96 casas y no más de 300 habitantes.

Rajmund Frischko, el alcalde del distrito de Cisek, que incluye a la pequeña localidad, dice que un doctor le recomendó a las mujeres una dieta alta en calcio, pero si eso no funciona, "puedes poner un hacha debajo de tu cama", si quieres un hijo. Desde el momento en que nació un hombre, al menos han ocurrido 12 alumbramientos, indica la publicación.

Frischko también ha ofrecido una recompensa a la próxima pareja que logre tener un niño: "Plantaremos un roble y le pondremos su nombre".

Otro problema que enfrenta la comunidad, como otras localidades polacas, es el descenso en su número de habitantes tras la Segunda Guerra Mundial: Tenía mil 200 habitantes, ahora son 272.

Y es que cada familia tiene a al menos un miembro de su familia en el extranjero, dice Frischko, quien tiene dos hijas y una está en Alemania, afirma el medio.

En esta localidad no hay escuelas ni tiendas ni restaurantes... es por eso que el centro de bomberos es un lugar para socializar.

Malwina Kicler, de 10 años, quien ha estudiado para ser voluntaria en el Departamento de Bomberos desde hace tres años, dice que a las niñas no les importa que no haya niños: "Ellos son ruidosos y sucios (...) Tenemos paz y tranquilidad (...) Siempre puedes encontrarlos en otro lado".