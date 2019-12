Empresa deportiva demanda a Universidad por el uso de la letra 'O'

Una red deportiva con sede en Nueva York recurrió a los tribunales federales demandando a la Universidad Estatal de Ohio por el uso de la letra "O".

Overtime Sports Inc., una red en línea que se centra en el baloncesto y el fútbol, tiene una O mayúscula como logotipo. Su aplicación legal para marcar el logotipo está pendiente con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos.

la Universidad solicitó a la compañía en julio que dejara de usar el logotipo, diciendo que estaba demasiado cerca de su propia letra octagonal de marca registrada "O".

“Si bien el estado de Ohio reconoce que hay muchos usos legítimos y no confusos de la letra 'O', no cabe duda de que cuando la gran mayoría de las personas ven una 'O', lo asocian con el estado de Ohio y sus marcas.

”Samantha Quimby, una abogada contratada por el estado de Ohio, escribió en una carta donde afirma que la universidad ha usado la "O" desde al menos 1898.

Overtime Sports no está de acuerdo con la posición del estado de Ohio y el lunes presentó una demanda federal en la ciudad de Nueva York solicitando que se prohíba a la universidad intentar detener el uso del logotipo.

La demanda señala que la "O" del estado de Ohio no contiene bordes redondeados ni un rectángulo en el centro, como lo hace el logotipo de la compañía. También argumentó que no hay peligro de que alguien los confunda y que Overtime Sports no ha competido injustamente con el estado de Ohio ni ha violado ninguno de sus derechos.

El estado de Ohio declinó hacer comentarios sobre la demanda en sí. "Al igual que muchas otras universidades, Ohio State trabaja para proteger la marca y las marcas registradas de la universidad porque estos activos tienen un valor significativo, lo que beneficia a nuestros estudiantes y profesores y a la comunidad en general al apoyar la enseñanza, la investigación y el servicio", dijo el portavoz de la universidad Chris Davey.

Los ingresos por regalías de licencias fueron de $ 15.5 millones el año pasado y $ 207 millones desde que comenzó el programa de licencias en 1980, dijo Davey.