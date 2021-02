Empleada de limpieza escribe nota para reponer taza que rompió

Monse, una empleada de limpieza en una empresa, escribió una nota pues estaba dispuesta a reponer una taza que por accidente rompió. La historia fue contada por Kiara en su cuenta de Twitter (@KiaraCoronel), quien llegó como todos los días a su lugar de trabajo donde se encontró con una nota que decía: "Hola: soy la limpiadora, hoy sin querer eche tu taza, este es mi número para que me digas donde te puedo conseguir una igual, sin querer se cayó".

HILO Llegué una mañana al laburo y encontré esta nota sobre el teclado de mi compu. Me la dejó una compañera del área de limpieza. Me quedé impactada y la leí ante todos mis compañeros. pic.twitter.com/dSuifQYcwZ — Kiara Coronel (@KiaraCoronel) January 26, 2021

La acción de la empleada de limpieza fue tomada por Kiara de la mejor forma, y afirma que la dejó impactada, por lo que decidió leerla a todos sus compañeros como un gran ejemplo de honestidad.

El hilo de Kiara en Twitter se volvió viral y muy pronto recibió respuestas de personas quienes deseaban enviar un presente a la trabajadora, como un reconocimiento a su humildad, pues aseguran que muchos otros no hubieran actuado de la forma en que ella lo hizo, publicaHeraldo.

Esta historia sucedió en Paraguay, y según relata la usuaria de la red social, ella y Monse no se conocían, pero esta nota hizo que la buscará, no para reclamarle por el artículo roto, si no para agradecerle y entregarle los presentes que le habían enviado.

"Gracias por valorar también la honestidad de la gente. Monse jamás esperó que le entregue regalos. Está feliz", contó en uno de los tweets.