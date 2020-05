'Emonuel', el 'último emo de la Tierra' se viraliza con mensaje sobre el Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.- El pasado domingo, Emanuel, autodenominado "el último emo del mundo", apareció en las redes sociales y se viralizó tras grabarse dirigiendo un discurso a los usuarios de Internet con una canción del grupo Pxndx, que encabezara el vocalista 'Pepe' Madero.

Este joven que prefiere que le llamen "Emonuel" dijo que tras estar "muy tranquilo encerrado en mi depresión" decidió "salir a la luz" ahora que todos están encerrados y le "están absorviendo toda la energía negativa" que a él "le toca", cuestión que le "pone triste" aunque le guste estarlo "porque es emo".

"Pero me pone triste, cuando no quiero ponerme".

Antes nunca salía, pero ahora que todos se quedan en casa, Emanuel suele salir e invitó a todos a hacerlo para que se contagien de coronavirus, porque a él le gusta que les de esa enfermedad pues "la gente muere" y no siente nada cuando vive.

¿Se acuerdan de los emos?



Bueno, aquí les dejo a "Emonuel" �� pic.twitter.com/IAM5CNoBpA — Asesorías del Punk (@AsesorDelPunk) May 4, 2020

"El otro día pisé un lego y no sentí nada, no me dolió. Me pegué en el dedo chiquito y no me dolió, no siento nada".

Por último se dirigió a los punks, a quienes avisó que no pudieron acabar con esa "religión" de los emos. Luego de hacer algunas poses emos y con imágenes que caracterizaban a esta subcultura en las épocas del auge de metroflog (2007-2008), se despide alertando que si "la gente sigue robándose su energía negativa tendrá que volver a salir".

"No se cuiden, los odio", despide Emanuel el mensaje que se viralizó el pasado fin de semana.