Elías, el niño 'rockstar' que toca la batería con sólo dos años

Desde que nació su gusto por la música era notorio. Cuando tenía un año tomaba las latas de leche y empezaba a golpearlas con palitos; hoy los tambores de una canción lo emocionan tanto que cada que escucha una rola hace retumbar la batería. Elías tiene apenas dos años y ya es todo un rockstar sin haber tomado clases música antes. Originario de Monterrey, este pequeño ha robado la mirada y corazón de quien lo ve tocar.

Su ‘lanzamiento’ al mundo del rock se dio a conocer en redes sociales a través de un video en el que el niño, el 31 de diciembre pasado, aparece tocando en una fiesta familiar la canción de 'La Planta', del grupo Caos. El estilo que le pone a las baquetas y la forma de esperar los tiempos para tocar el tambor llamó la atención de Álvaro Pérez, baterista de esta banda de rock, quien incluso felicitó a Elías y reconoció su talento.

“Me dio mucho gusto que toques La Planta en tu batería. Me acuerdo cuando grabé esa canción hace muchos años y la verdad es que me dio un gusto enorme ver tu video. Te felicito, no le aflojes y échale muchas ganas ¡Dale muchos golpes a la batería! Nos vemos pronto para echarnos un palomazo en tu batería”, le dijo el baterista en un video enviado a la familia de Elías.

En entrevista con MILENIO, Estafani Tovar, madre del niño, cuenta que con el paso del tiempo el niño “tenía ritmo y no le pegaba por pegar a los botes y tenía una manera especial de tocar”. Tras notar ese talento, sus abuelos le regalaron una batería de juguete con la que comenzaba a practicar, “pero se acabó la batería en un mes y la tronó de tanto que le pegaba, además de que el platillo era de aluminio lo empezó a abollar”, y le regalaron una batería profesional.

“En el video que circula en redes, y con el que Elías se da a conocer con la canción de 'La Planta', se la acaban de regalar en diciembre para tener en casa de sus abuelos. Él a donde llegaba quería tocar con platos o lo que fuera. Ese día recibió unos bongos y tenemos una batería en el cuarto y otra en la sala porque él cada cinco minutos quiere estar tocando la batería”, platicó.

Aquel 31 de diciembre, cuenta su mamá, Elías se emocionaba tanto que hasta hacía gestos cada que sonaba la letra y si se le caía alguna baqueta no paraba y seguía tocando, pues de hecho era la primera vez que el niño escuchaba la canción de La Planta y la sacó en batería “como si siempre la ensayara”.

Entre risas, Estefani comenta que su hijo “trae sangre de músico desde que nació y siempre se ha levantado muy tarde”. Elías, desde que despierta a las 11:00 horas parece tener una tonadita en mente y a la hora del desayuno comienza a pegarle a la mesa como interpretando una canción.

“Termina de comer y me dice ‘mami, arriba tambor’, expresando así que quiere subir al cuarto a tocar la batería. Claro que le tenemos horarios para tocar para evitar el ruido a los vecinos y a las ocho de la noche ya no lo dejamos y él lo entiende, aunque en un principio era un llorar porque quería su tambor", mencionó.

“Mi familia cuando los escuchó dijo que el niño trae oído para la batería y va a ser baterista. ‘Las pausas que hace, quedarse callado y continuar no lo hace un niño a su edad’, me dijeron. Las ganas y la genética de querer ser músico la tiene”.

A Elías también le gusta tocar la canción de Amor A Primera Vista, de Los Ángeles Azules y Belinda, así como algunas melodías o cantos cristianos. Por su temprana edad, el niño no fue recibido en una escuela de música, pero a su familia eso no los desanima pues esperan que con el tiempo, si el pequeño desea seguir tocando la batería ahí estarán para apoyarlo.

Mientras tanto, este rockerito pasa sus días viendo en internet a niños y bandas tocando la batería, y él muy contento hace vibrar la casa con sus tambores, e incluso a veces le pide a su mamá que le muestre los videos en los que él sale tocando y para ello basta con decirle: ‘¡Mami, Elías, video!”