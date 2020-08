El secreto de la mujer que no se corta ni se lava el pelo hace 64 años

Una mujer vietnamita de 83 años reveló ante todo el mundo, la razón por la cual en todos estos 64 años de vida, no se lava ni se corta su cabello.

Su pelo mide 6 metros de largo. La historia de esta señora recorrió todas las redes sociales.

Su cabello en forma de serpiente pitón, sorprende a grandes y chicos. Según relató la mujer a medios locales, su aspecto se debe a un problema que tuvo en su juventud, y que la llevó a la decisión de mantener el pelo de esta forma por toda su eternidad.

No se cortó el cabello tras sufrir de dolores de cabeza

Nguyen Thi Dinh, una mujer residente de la provincia de Ben Tre, dejó de cortarse el cabello tras experimentar dolores intensos de cabeza en un salón de belleza. Sus padres la llevaron a un especialista médico y determinaron una crucial decisión que cambiaría su vida para siempre, indica Radio Mitre.

Los médicos le dieron una medicación para sus dolores, pero no resultaron.

Por lo tanto decidió nunca más cortárselo.“Desde entonces, dejé de cortarme el cabello y, a medida que volvió a crecer, mi enfermedad mejoró gradualmente. Curiosamente, cuando me lavé el cabello, mi cabeza comenzó a doler nuevamente. Así que dejé de lavarme el cabello por completo y no dejé que me tocara el agua ”, dijo Dinh al medio digital Tinmoi.vn.

A medida que creció, el cabello de Nguyen Thi Dinh se volvió más difícil de manejar, por lo que lo ató en una extensa “rasta” que ahora, con más de 6 metros de largo, se asemeja a una pitón.

Sin embargo, en el año 1990, Nguyen Thi Dinh pidió permiso para mudarse al templo budista Hue Phuoc, donde su vida cambió para siempre.