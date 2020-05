El rompecabezas más grande del mundo tiene más de 50.000 piezas

En mayor o menor grado, todos nos hemos visto ante un rompecabezas. Desde pequeños, uno de los juguetes habituales suele ser ése, en su versión más simple posible de acuerdo a la edad. Bien en 2D o en 3D, con piezas de plástico, ropa o madera o en su versión en forma de cubos.

Con los años, el número de piezas de los nuevos rompecabezas que nos regalan o que compramos va en aumento a medida que nos hacemos mayores. Y en los últimos años han surgido rompecabezas en tres dimensiones a camino entre el rompecabezas y la maqueta.

Entre los coleccionistas de rompecabezas, los hay que valoran la calidad de las imágenes mostradas hasta el punto de enmarcarlos como si de un cuadro se tratara. Otro aspecto que se valora mucho es la cantidad de piezas que incluye el rompecabezas, todo un reto al que dedicar horas y horas aplicando las estrategias aprendidas con la experiencia.

Pues bien. En el catálogo de productos de Kodak, junto a impresoras domésticas y profesionales y toda clase de materiales de impresión packaging y otros sectores de papelería, tiene una sección dedicada a los rompecabezas.

En un guiño a su pasado fotográfico, Kodak fabrica rompecabezas que destacan por la gran calidad de sus imágenes y, en algunos casos, por su tamaño y número de piezas. En este ámbito, uno de los rompecabezas más llamativos es el que podemos considerar el más grande del mundo: por número de piezas, más de 50.000, y por tamaño, 28,5 pies por 6,25 pies, indica Hipertexrual.

La belleza del mundo en un rompecabezas

El motivo elegido para su autoproclamado World’s Largest Puzzle de 51.300 piezas es la arquitectura más bella que podamos encontrar en el mundo actual. En concreto, 27 maravillas del mundo moderno formadas por 1.900 piezas cada una.

El rompecabezas al completo mide 28,5 pies por 6,25 pies, lo que en nuestro sistema métrico equivale a 8’7 metros por 1’9 metros. Por razones obvias, resulta imprescindible contar con mucho espacio en casa para poder montarlo en condiciones. Por lo demás, cada una de las imágenes que forman el rompecabezas completo tiene un tamaño de 39 x 24 pulgadas, equivalente a 1 por 0’6 metros aproximadamente.

Entre las maravillas elegidas por Kodak destacan el Coliseo romano, la torre Eiffel, la gran pirámide de Giza o la Gran Muralla de China. También encontrarás el monte Fuji de Japón, Venecia, la gran barrera de coral australiana o las cataratas de Niagara, además de construcciones históricas como Chichen Itza, en México, o Machu Picchu en Perú, y otras más actuales como el Parc Güell de Barcelona. En resumen, un compendio de elementos naturales, restos históricos y construcciones modernas que ejemplifican la belleza natural o creada por el hombre que puebla nuestro planeta.

En la página oficial de este rompecabezas de 51.300 piezas encontrarás las instrucciones en PDF con la lista de imágenes incluidas. También podrás ver las fotografías que aparecen en los rompecabezas y que puedes abrir en alta resolución y guardar en tu ordenador o dispositivo a modo de fondo de pantalla. Se encuentran en formato JPEG y con una resolución aproximada de 800 x 519 píxeles.

Y ahora vayamos a por la mala noticia. Aunque World’s Largest Puzzle de Kodak dice estar a la venta, con un precio recomendado de 599’95 dólares estadounidenses, si consultamos las tiendas online recomendadas, dice que no hay stock. No sólo eso. Si buscas por tu cuenta en tiendas online, verás que el rompecabezas no está disponible a la venta.