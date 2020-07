El reto visual que casi nadie logra superar, seguir la bola roja

En redes sociales circula un video que ha puesto en duda la habilidad de muchos, y que además, resulta asombroso de ver. Se trata prácticamente de un viejo truco de magos que aumenta su dificultad por la velocidad a la que se hace.

Y es que en vez de tratarse de encontrar una pelota oculta en vasos revueltos en una mesa, esta es la versión extrema de aquello. Resulta que lo que debes hacer es seguir una bola específica mientras una joven hace malabares con otras tres pelotas con las que mezcla la que tienes que seguir, sin embargo, esta mujer es muy buena con el truco, y su velocidad hace casi imposible seguir la bola.

¿Tú puedes seguir hasta el final la pelota que al principio se observa iluminada de rojo y luego se vuelve azul, como las demás?

Es un reto difícil, de hecho no hay una solución clara. Muchos internautas coinciden con que la bola es la número cuatro, sin embargo hay algunos otros que sostienen que era la 1 o la dos. Algunos, graciosos coincidieron en que era la cinco, pero no, no te preocupes, sólo eran cuatro bolas, tus ojos funcionan bien, publica Milenio.