'El reto de la lengua'; la moda viral que está conquistando TikTok

En el apartado "cosas que sé hacer y nadie sabe que se hacer", Amber Doran, una joven de 21 años, residente en Pensilvania, destaca por su habilidad de hacer nudos con una cuerda usando solo la lengua y de ese modo ha logrado conquistar a millones de seguidores en TikTok quienes han replicado su habilidad.

La joven se ha grabado en diferentes videos demostrando su asombrosa habilidad y los ha compartido en la red social de TikTok, sumándose así al reto conocido como The Tongue Thing how to tie a knot with your tongue, o lo que traducido quedaría como: 'El reto de la lengua - cómo hacer un nudo con la lengua'.

Tal y como se pueden ver en estas imágenes, Amber es capaz de hacer un nudo colocándose un trozo de cuerda en la boca y luego maniobrando con la lengua hasta enrollar la cuerda y lograr un perfecto nudo con ella, indica DPA.

Como ella, cientos de miles de usuarios de la red social más popular entre los jóvenes hacen alarde de habilidades ocultas o poco comunes, destacando el talento para hacer nudos con la lengua, un reto que ha ganado miles de usuarios adeptos tras su viralización.