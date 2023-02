El queso Oaxaca se encuentra en el top 5 de los mejores a nivel mundial

El queso Oaxaca, también conocido como quesillo, ha sido considerado como uno de los mejores quesos a nivel mundial, ocupando el número cinco en TasteAtlas en su categoría Best Cheeses in the World 2023.

TasteAtlas, es una guía culinaria que trabaja en descubrir y escribir reseñas sobre la comida alrededor del mundo, con base en las críticas de expertos y artículos de investigación.

TasteAtlas Califico al queso Oaxaca con una puntuación de 4.7 y lo describe de la siguiente manera:

El queso oaxaqueño es un queso blanco semiblando elaborado con leche de vaca. El queso se caracteriza por su textura fibrosa. Tiene un sabor sabroso, cremoso, suave y mantecoso, lo que lo hace ideal para quesadillas, empanadas y tlayudas. El queso tiene excelentes propiedades de fusión, razón por la cual se usa a menudo en numerosos platos horneados.