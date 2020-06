El caso del hombre que no podía ver los números a excepción de 0 y 1

La mente humana sigue siendo un lugar llego de incógnitas para la ciencia. Un ejemplo de ello lo encontramos en un caso recientemente publicado. Un geólogo que sufrió una lesión neurológica y pasó a no poder percibir los números del 2 al 9. Sí, porque el hombre todavía entendía letras, símbolos y los números 0 y 1.

Según ha explicado el autor principal, el científico cognitivo de la Universidad Johns Hopkins, Michael Mccluskey:

Cuando mira un dígito, su cerebro tiene que” ver “que es un dígito antes de que no pueda verlo, es una verdadera paradoja. En este paper, lo que hicimos fue tratar de investigar qué procesamiento se realizó fuera de su conocimiento'.

Al paciente, denominado de forma anónima como RFS, se le diagnosticó una rara enfermedad cerebral degenerativa llamada síndrome corticobasal causada por un daño significativo en dos áreas del cerebro: la corteza y los ganglios basales.

Cuentan los investigadores que aquellos que sufren esta enfermedad tienen síntomas como problemas de memoria, espasmos musculares y dificultad para caminar. En el caso de RFS, también perdió su capacidad de percibir, describir o incluso copiar la mayoría de los números arábigos antiguos.

En el siguiente vídeo publicado por los investigadores, el paciente intenta copiar un ‘8' naranja, pero en su lugar, dibuja lo que describe como espagueti, con un fondo naranja:

No fue el único experimento. En otro, a RFS le trataron de poner imágenes o palabras en o cerca de grandes cifras en bloque. “El paciente podía ver fácilmente las imágenes en letras equivalentes, pero no podía ver las imágenes colocadas dentro de los números”, explican.

Finalmente, el equipo médico concluyó que el hombre estaba experimentando la extraña anomalía perceptiva. Según la investigación:

'Dada la forma rara de la metamorfopsia de RFS, ¿cómo podemos estar seguros de que su déficit es genuino? Con cualquier déficit inusual, existe la posibilidad de que la disfunción subyacente sea psiquiátrica, psicógena o ‘funcional’, en lugar de una deficiencia básica procesos perceptuales / cognitivos.

Creemos que esto es poco probable en el presente caso por múltiples razones ... En el momento de nuestro estudio, RFS estaba viendo a un psiquiatra para que lo ayudara a adaptarse a su condición, y el psiquiatra no sospechaba que ninguno de sus síntomas perceptivos, cognitivos o físicos reflejara un trastorno funcional. Además, el desempeño de RFS en la discriminación de dos opciones no estuvo por debajo del azar, como a menudo se encuentra en casos de déficits simulados'.

El trabajo ahora publicado fue largo, ocho años con el paciente donde llegaron a crear un sistema de números sustitutos que RFS pudo usar para continuar su trabajo hasta su jubilación unos años más tarde, indica Gizmodo.

Con todo, el equipo entendió lo que realmente estaba pasando cuando estudiaron el cerebro de RFS usando electroencefalografía (EEG). Fue en ese momento cuando el paciente miró un número con una cara. No pudo decir que había algo allí, pero los investigadores creen que su cerebro sí:

'No estaba completamente consciente de que había una palabra allí, sin embargo, su cerebro no solo detectaba la presencia de una palabra, sino que identificaba qué palabra en particular'.

“Su cerebro detectó las caras en los dígitos sin que él tuviera conocimiento de ellas. Estos resultados muestran que el cerebro de RFS está realizando un procesamiento complejo en ausencia de conciencia”, zanjan en el paper.