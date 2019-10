El caso de Happy, el elefante en cautiverio que fue llevado a Corte

Defensores de los derechos animales acudieron a la Corte Suprema de Estados Unidos para defender la libertad de Happy, un elefante de 47 años que ha permanecido en cautiverio durante casi toda su vida en un zoológico de El Bronx (Nueva York), alegando que el animal se encuentra solo y recluido ilegalmente, informó New York Times.

El Proyecto de Derechos No Humanos, una organización sin fines de lucro que defiende a los derechos de los animales, presentó este martes una petición en nombre de Happy.

Los abogados de la organización buscan que, presentando un recurso de habeas corpus, los jueces les permitan impugnar el encierro ilegítimo del elefante en dicho zoológico, el cual recibió el título del quinto peor zoológico para elefantes en el país norteamericano.

Happy vive en solitario hace más de 40 años y apenas conoció a dos elefantes más, Patty y Maxine (y a otros elefantes), de los cuales se encuentra separado por enormes rejas desde que su pareja se lastimó en 2002.

Steven Wise, el presidente de la organización, aseguró que el animal no es feliz y que necesita ser reubicado a un santuario de elefantes donde pueda hacer nuevos amigos y vivir en un lugar más acorde con su hábitat.

Entre tanto, el director del zoológico de El Bronx, Jim Breheny, negó la veracidad de las afirmaciones del grupo y las tachó de “ridículas” en un comunicado mencionado por New York Times. Breheny dijo que la organización estaba “explotando” a los elefantes y usándolos para su propio beneficio.

El caso de Happy no es el primero que el Proyecto de Derechos No Humanos presenta ante los tribunales. En su lista de animales representados aparecen tres elefantes de Connecticut y cuatro chimpancés. Sin embargo, hasta el momento los defensores no han logrado tener éxito en la corte con ninguno de ellos.

Con información de bles.com