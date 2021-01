¿El Chapo anda libre? Se viraliza video de señor con un gran parecido a Joaquín Guzmán Loera

CIUDAD DE MÉXICO.-En redes sociales se ha viralizado el video de un señor que tiene un gran parecido al capo de la droga Joaquín "El Chapo" Guzmán.

En el clip de 20 segundos se puede obsevar a una banda de música tocando en el escenario, cuando de pronto el que está grabando gira la cámara y toma la cara del hombre, quien sonríe.

Viste gorra, chamarra y trae las manos metidas en los bolsillo.

No se sabe de cuándo data el video, sin embargo, podría no ser nuevo ya que los que salen no traen cubrebocas.

Los internautas tomaron con diversión el gran parecido que tiene el señor con el narcotraficante, y el material ha sido ampliamente difundido en Internet.

En julio de 2019 el famoso capo fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perptua, más 30 años de prisión, y recientemente apeló su condena y la sentencia.

El fundador del “Cártel de Sinaloa” fue hallado culpable de 10 delitos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas de fuego, tras un juicio de tres meses en la Corte Federal de Brooklyn.

La apelación compuesta de 245 páginas, fue presentada fue sus abogados en la Corte de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York y da inicio a un trámite que podría durar de entre dos a cinco años.

Joaquín Guzmán Loera está en la prisión ADX Florence, la cual se ubicada en medio del desierto montañoso de Colorado y es considerada la más segura de Estados Unidos.