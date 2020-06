Docente transforma su bicicleta en aula móvil y visita a sus alumnos para dar clases

Una gran satisfacción siente el docente Gerardo Ixcoy, al llevar el conocimiento hasta los hogares de sus alumnos, esto debido a la pandemia de Covid-19,por lo que decidió hacer de su bicicleta un aula móvil.

Sin importar la distancia el profesor, quien radica en la provincia de Santa Cruz del Quiché en Guatemala, recorre un gran trayecto con la finalidad de dar clases a todos sus alumnos que no cuentan con los recursos para tomar las asignaturas en línea.

Sin olvidar Ixcoy, procura mantener una sana distancia con sus alumnos por lo que suele viajar con su cubrebocas y careta protectora, reduciendo lo más posible la probabilidad de contagio.

“Por la necesidad que tienen mis chicos de no contar con herramientas tecnológicas, de no contar con el Internet, me preocupé bastante porque cuando suspenden las clases, no vi la respuestas de la mitad de mi clase a las tareas que se estaban enviando. Tenía miedo a que hubiera una deserción escolar y todavía tengo miedo a que haya una deserción escolar”, señaló el profesor para medios locales, publica Heraldo.