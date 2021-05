Docente insulta a su alumno por no usar cubrebocas

La profesora de secundaria en Wisconsin, insultó a un estudiante que no llevaba cubrebocas tras haber sido vacunado contra el covid-19, el momento fue grabado y se volvió viral en la Red.

En la grabación se ve al joven sentado en el piso de la escuela, mientras la educadora, que no ha sido identificada, lo tilda de imbécil y de irrespetuoso. "¡No me importa si estás vacunado, idiota!", "No quiero enfermar y morir. Hay otras personas a las que puedes infectar solo porque estás vacunado. No eres una persona especial por aquí, eres un imbécil", publica RT.

El administrador del Distrito de Poynette, Matthew Shappell indicó en su cuenta de Facebook que la implicada estará de baja administrativa "a la espera del resultado de la investigación". Esta publicación fue posteriormente eliminada.

En la localidad de Poynette el uso de mascarillas es requerido en los edificios escolares y en el transporte patrocinado por el distrito.