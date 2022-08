"Dios me dijo que no pagara": Devota va al mercado y pelea por no pagar porque Dios le dijo

MÉXICO.- Una señora cristiana acudió al supermercado con la intención de llevarse una bolsa de alimentos sin pagar por ello y con la justificación que Dios le había dicho que así seria.

Se trató de una madre desesperada por llevar comida a su casa y sin trabajo, por lo que asegura acudió a Dios para pedirle ayuda.

"No lo voy a pagar" dijo la mujer religiosa, "no se lo daré si no lo paga" le dice el vendedor.

La señora empezó una pelea por los alimentos pues no quería pagar ni un peso por ellos y decía que Dios le había dicho que fuera y el pagaría los alimentos.

"Yo estaba orando y Dios me dijo ve y toma las cosas que necesites yo te las daré" dijo la mujer.

Al darse cuenta de la situación varias personas se acercaron y empezaron a reírse de la mujer por querer llevarse los alimentos sin pagar.

Para su suerte, otra mujer escucho la pelea y se ofreció a pagarle la bolsa de mandado a la mujer cristiana.

Al final la mujer cristiana tuvo su bolsa de mandado y sin pagar ni un peso.