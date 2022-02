Diagnostican a hombre con autismo a sus 30 años

Un hombre fue diagnosticado con autismo a los 30 años, algo llamativo considerando que el trastorno del espectro autista comienza generalmente durante los primeros años de vida, y suele diagnosticarse en niños.

Por medio de TikTok, el usuario Jorge López contó que precisamente hizo su perfil en la red social para comenzar a compartir sus experiencias al saber de su diagnóstico.

"Se me ocurrió hacer este perfil de TikTok para contar mi experiencia... todo lo que he vivido por no saber que era autista", compartió.

Te puede interesar: Las niñas con autismo parecen ser más propensas a problemas alimenticios

De acuerdo con su perfil, López es psicólogo y músico, e incluso tiene un canal de YouTube llamado The Brad. Además es creador de contenido, no sólo en TikTok contando sus experiencias, sino también en su canal personal de YT en el que comparte materiales más largos y profundos sobre el autismo.

Desde la apertura de su cuenta, el video acumula más de 484.1 mil reproducciones, más de 45 mil likes y poco más de 500 comentarios, entre los que destacan algunas dudas con relación al autismo de personas que quieren saber más, indica Milenio.

También reapareció en los comentarios para quienes hablan sobre su apariencia con relación a su edad: "para los que les interesa comentar de mi edad y cómo me veo, recuerden que aquí viene gente buscando respuestas. Funciones ejecutivas... úsalas".