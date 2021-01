Devuelve un sobre perdido lleno de dinero y luego el karma la 'recompensa'

Laura Reinoso devolvió el pasado 31 de diciembre un sobre perdido con 200 euros y este miércoles ha ganado 75 mil euros con el segundo premio de la Lotería del Niño en España, informa RT.

La mujer que reside en Valladolid, se encontró el sobre con dinero en Nochevieja y, ante la posibilidad de quedárselo, decidió retornarlo a su dueño.

Esta jornada, Reinoso estaba trabajando tras la barra del Bar Menfis, que es propiedad de su familia, cuando se enteró de la noticia. "Teníamos todos los décimos en la mesa y cuando ha salido el número han tenido que decirme que me había tocado; me he puesto como una loca", explicó.

La mujer indicó que pensaba que iba a perder la inversión de 320 euros que hizo en décimos de lotería. Asimismo, cree que su buena suerte se debe al karma, debido a su buena acción reciente. "Me han devuelto con creces esos 200 euros", señaló.